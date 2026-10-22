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El primer café | Jueves, 22 de octubre
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Fallece un vecino de Manzaneda después de ser atacado por avispas. El hombre de 56 años se encontraba desbrozaba un monte en el municipio de Larouco.
Por otra parte roban la campana de la iglesia Santa María de Oímbra. La pieza de bronce está datada en el siglo 19 y pesa 80 kilos.
La provincia de Ourense registró 824 nacimientos hasta el mes de agosto, conviertiéndose una vez más en el farolillo rojo de Galicia .
En el apartado político, Feijóo presentó su programa de vivienda entre el que se incluyen leyes antiokupas y deducciones fiscales al alquiler y la compra
Mientras, en A Coruña una protesta masiva durante un acto de Abascal se salda con una carga policial y dos detenidos
Y en deportes, Barbadás calienta motores para la duodécima edición del Rallymix , que llevará el nombre de Olaya Villanueva, hermana de Juan Carlos Villanueva, más conocido como Marabú
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Roban una campana centenaria de 80 kilos en una iglesia de Oímbra