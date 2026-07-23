El primer café | Jueves, 23 de julio

Arrancamos la actualidad de hoy en nuestra portada analizando la lenta agonía del prefijo 988. Las líneas móviles ya triplican a las fijas en la provincia, un cambio drástico justo en el año en que se conmemora el 45 aniversario de la instalación del teléfono 12 millones en España. Un hito histórico que tuvo lugar en Cualedro y que se celebrará por todo lo alto en los próximos días.

Por otro lado, nos detenemos en un dato económico muy preocupante: según la última actualización de Hacienda, Ourense es ya la ciudad de toda España con más deuda a proveedores por habitante. Las cifras del Concello empeoran y sitúan a la ciudad por delante de municipios como Parla, Badalona o Jerez. En el apartado de sucesos, las ciberestafas acaparan ya el 40% de las denuncias diarias. Como curiosidad local, las Urgencias hospitalarias cayeron un 15% durante la final del Mundial, aunque sufrieron un fuerte rebote al día siguiente.

Ya en la provincia, O Carballiño blinda su seguridad para la Festa do Pulpo, mientras Bande transformará una antigua escuela unitaria en alojamiento turístico.

En la página deportiva, les ofrecemos una entrevista a fondo al entrenador del COB, Moncho López. Además, el Ourense Club de Fútbol refuerza su plantilla con dos nuevos fichajes para competir en Segunda RFEF.

Y respecto al tiempo que nos espera hoy en Ourense, llega por fin el alivio y un cambio radical de escenario. Nos despedimos de la ola de calor: desde este mismo jueves comienzan a bajar los termómetros de forma notable, dejándonos un respiro térmico que, a partir de mañana, nos traerá un tiempo prácticamente primaveral.