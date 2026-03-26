El primer café | Jueves, 26 de marzo

La falta de limpieza y el polvo que queda aún en la avenida de Portugal obligan a algunos negocios a pagar de su bolsillo empresas de limpieza. La situación tras el abandono de las obras se traduce en más alergias y mayores dificultades de accesibilidad en personas que necesitan apoyo.

Del apartado judicial, una pareja afrontó dos juicios en una misma mañana por estafas relacionadas con la compra-venta de vehículos. El montante presuntamente estafado asciende a más de 400.000 euros, mientras que los acusados defendieron su inocencia.

En otro orden de cosas, un conductor de 82 años, que perdió el control de su todoterreno, es la primera víctima mortal de tráfico de 2026. El accidente sucedió en el término municipal de Vilar de Barrio, donde el vehículo se despeñó por una ladera.

De cara a la provincia, vecinos de Avión impulsan la recuperación de un lagar, que forma parte de un conjunto de 25, con el objetivo de convertirlo en un recurso didáctico y turístico ligado a la tradición vitivinícola.

En cuanto a la información deportiva, analizamos el paso de Moncho López por Telemiño, donde desgranó sus intenciones de cara a la recta final de temporada. En el baloncesto femenino, los cuartos de final de Copa de la Reina han deparado un cruce entre los ourensanos Suso Garrido (Ensino) y Raquel Carrera (Valencia Basket).

Respecto al tiempo, nos espera una jornada donde las nubes darán paso a cielos despejados, con alguna racha de viento. Calvos de Randín registró la mínima gallega con -3,3 grados, mientras que las máximas rondarán los 19 grados.