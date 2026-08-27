El primer café | Jueves, 27 de agosto

El comercio local cierra un mes de agosto con buenos resultados gracias alturismo y retorno de veraneantes, con sectores como joyería o lotería destacando el aumento de las ventas.

Del ámbito judicial, un informático ourensano que trabaja en Ibiza ha sido condenado a casi 60 años de prisión por guardarse archivos personales de las clientas en los que aparecían desnudas. En el registro practicado por la policía también encontraron fotos de niños menores en actitudes sexuales e incluso el video de una violacion que el acusado llevó a cabo.

En otro orden de cosas, el Partido Popular de Ourense carga contra lo que considera una gestión ineficaz por parte del gobierno municipal, a quien acusa de seguir ocultando documentación en asuntos como las obras de la avenida de Portugal o la demolición de la Casa de Baños.

De cara a la provincia, la plaga de la Altica produce graves daños en los carballos de A Limia

En cuanto a la información deportiva, Aito García Reneses analiza al pívot de Club Ourense Baloncesto Jan Zidek, al que está entrenando con la selección de la República Checa. Del balompié, nuevo compromiso de pretemporada entre O Barco y Ourense Club de Fútbol.