El primer café | Jueves, 28 de mayo

El PSOE está bajo sospecha de urdir una trama para "descentralizar" casos judiciales contra el partido y el gobierno. Ayer la UCO entró en la sede de Ferraz a primera hora de la mañana, pero Sánchez sigue sin plantearse elecciones.

Ha comenzado la cuenta atrás definitiva para conocer si la Ribeira Sacra es considerada Patrimonio Mundial de la Unesco. A las puertas de esta cita con la historia, La Región y El Progreso reunieron a distintas personalidades en un foro para analizar los retos y planes.

Mientras tanto, a punto de despedir mayo, la ciudad vive días propios de verano. Los termómetros llegaron a marcar ayer 37 grados y medio, cerca de la máxima histórica para este mes.

En Sanidad, Ourense cierra la adjudicación del mir con todas las plazas cubiertas.

En Universidad, Ana Comesaña es la elegida de la nueva rectora de la UVigo para asumir la gerencia.

En las páginas de provincia, entusiasmo en O Barco con el aniversario de la Guardia Civil. El acto conmemorativo del 182 aniversario de la fundación del cuerpo despertó un enorme interés entre la población.

Y en deportes, hablamos con Bruno Pío, jugador del Antela, antes del iniciar del play off de ascenso.