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El primer café | Jueves, 3 de septiembre
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Ourense ganó más de 3.000 habitantes de otras provincias españolas desde el estallido de la pandemia y mantiene un saldo positivo ininterrumpido de cinco años. Toén o Rairiz de Veiga son algunos de los municipios donde estos nuevos vecinos han decidido instalarse.
En el apartado judicial, se ha ratificado la condena a un año de prisión para el hombre que lanzó al perro Pistón por el viaducto del Barbantiño. El animal sobrevivió a una caída de 90 metros.
En otro orden de cosas, los estorninos regresan a Ourense, dejando a su paso un rastro de ruidos y malos olores. El Concello ha contratado a un operario provisto de un dispositivo de ultrasonidos para intentar espantarlos, provocando que las bandadas roten entre el parque de San Lázaro, los jardines de Don Bosco y la Alameda do Cruceiro.
De cara a la provincia, la rehabilitación de la zona cero de Viana do Bolo, epicentro de la riada del pasado junio, sigue a la espera del inicio de las obras tras superar la maraña burocrática.
En la información deportiva, Leimanis y Zidek se incorporan a los entrenamientos del Club Ourense Baloncesto. Además, el Estrela Futsal se estrena en Primera.
Respecto al tiempo, la cuenca del Miño, el sur de la provincia y la comarca de Valdeorras permanecerán hoy bajo aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían dejar de nuevo máximas de hasta 37 grados.
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