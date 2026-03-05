El primer café | Jueves, 5 de marzo

Uno de cada cinco ourensanos padece obesidad, lo cual convierte a Ourense en el área sanitaria más afectada por esta enfermedad, que tiene especiales consecuencias entre la población infantil y juvenil. Por ese motivo, entre las medidas para combatirla se ha incluido la prohibición en los comedores escolares de los fritos o las bebidas y yogures azucarados; y potenciar la introducción de más verduras.

Del apartado judicial, los cuatro implicados en el robo de iglesias de Carballiño han sido condenados a penas de entre seis meses y dos años por los delitos de robo con fuerza, robo continuado y receptación. Entre su botín figuraba una cruz parroquial de plata que fue troceada en 31 pedazos y vendida al peso.

En otro orden de cosas, seis inmuebles de la provincia, cinco casas y un piso, se encuentran a la venta pese a vivir okupas en ellos. Los precios oscilan entre los 27.500 y los casi 700.000.

De cara a la provincia, las obras de la carretera nacional 525 obligan a desviar el tráfico por el centro de Xinzo de Limia al menos hasta el mes de mayo.

En cuanto a la información deportiva, conoceremos al Guipúzkoa, próximo rival de Club Ourense Baloncesto. Además, la medallista y campeona de Europa Inés Sotelo pasa por nuestras páginas antes de comenzar los playoff con Michigan State. Del balompié, Diego Rivera, capitán del Sporting de Celanova, analiza la marcha de su equipo.

Respecto al tiempo, después de que Ourense marcara las temperaturas máximas de la península, vuelve la inestabilidad, con un aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la montaña y sur de Ourense, además de un 55% de probabilidades de lluvia, según Meteogalicia. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega, con 0,4 grados bajo cero, y las máximas rondarán los 15.