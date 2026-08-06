El primer café | Jueves, 6 de agosto

El final de los exámenes de septiembre ha obligado a las academias de enseñanza a reinventarse, ofreciendo nuevos modelos de formación con los que cubrir las bajas de los alumnos que tenían que presentarse a estas pruebas.

Del ámbito judicial, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) ha dictado una resolución que paraliza el proceso de adjudicación del servicio de transporte público colectivo urbano de Ourense para el período 2026-2031, un macrocontrato licitado por el Concello con un valor estimado de 57,3 millones de euros.

En otro orden de cosas, el PP de Ourense exige a Adif revisar su plan de prevención de incendios para la limpieza de vías y control de trenes, después de que las chispas originadas por la necesidad de frenar convoyes de mercancías hayan provocado varios conatos de incendio, el más grave en Boborás.

De cara a la provincia, nueva manifestación de los vecinos de Carballeda de Avia, que se niegan a fusionarse con Ribadavia después de que los alcaldes de ambos municipios anunciaran que se encuentran explorando esta vía.

En cuanto a la información deportiva, el Arenteiro saltaba finalmente al césped para la celebración del Torneo de la Festa do Polbo. Además, la Federación Galega de Fútbol ya ha transmitido a los clubes de Ourense cómo se desarrollará la próxima temporada en el fútbol provincial.

Respecto al tiempo, la tendencia de cielos prácticamente despejados continúa durante la jornada de hoy. Meteogalicia prevé que hacia el fin de semana vuelvan las nubes, mientras Vilariño de Conso registraba la mínima gallega, con 8,2 grados, y se esperan de nuevo máximas por encima de los 30.