EL PRIMER CAFÉ | Jueves, 8 de enero

La tractorada del sector primario ourensano sube de tensión. Los manifestantes exigieron hablar con el ministro Planas, amenazando con disturbios en caso contrario, motivo por el cual Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, se desplazaba hasta Ourense a última hora de la tarde de ayer. Todo ello en un contexto donde el sector primario ourensano agoniza, contándose menos de 4.000 trabajadores en el campo provincial, el mínimo histórico.

Del apartado de sucesos, los tres residentes de una vivienda en Taboadela salvaron la vida por una oportuna visita al servicio de uno de ellos, que alertó de un incendio que calcinó parcialmente su hogar.

En otro orden de cosas, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, firmaba en Ourense el convenio que transformará la avenida Otero Pedrayo de la ciudad en el primer refugio climático propuesto por el estudio de la Universidade de Vigo, contando para ello con una inversión de 340.000 euros.

De cara a la provincia, Xinzo arranca 2026 con un 40% más de suelo industrial. Además, la capital limiana vivió una manifestación de los trabajadores de Mercadona, quienes acusan de explotación laboral a la empresa.

En cuanto a la información deportiva, además de todo lo vivido durante el encuentro de Copa de España entre Logrobasket y Club Ourense baloncesto, encontrarán los últimos movimientos del mercado invernal en Tercera Federación, con especial atención al Barbadás y O Barco.

Respecto al tiempo, la lluvia volverá a marcar la jornada de este jueves con probabilidades por encima del 55%, según los modelos de MeteoGalicia. La mínima se registraba en ocho grados, y la máxima rondará los 13.