El primer café | Jueves, 9 de abril

Las medidas de vivienda anunciadas por Alfonso Rueda en el debate sobre el estado de la autonomía beneficiarán a dos de cada tres ourensanos, debido a la baja renta media de la provincia. El hecho de reservar el 55% de las viviendas públicas a personas menores de 45 años y elevar el límite máximo de renta para acceder a ellas hasta cuatro veces el IPREM, así como bonificar a mayores el 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para viviendas protegidas, tendrán un retorno positivo inmediato, según fuentes del sector inmobiliario. También serán importantes para la provincia las líneas de ayudas a municipios de menos de 20.000 habitantes o las prospecciones programadas en materias primas críticas, al existir en el subsuelo de Ourense varios minerales estratégicos.

En el apartado judicial, un ourensano de 63 años consigue que la Justicia valide su matrimonio en Cuba, después de que el consulado español declarase su nulidad al considerarlo una unión de conveniencia.

En otro orden de cosas, se cumple un mes de la paralización de las obras en la avenida de Portugal, mientras la insalubridad se apodera de la calle y los comercios afirman sentirse cada vez más asfixiados. El Concello anunció este miércoles que retirará la obra a la adjudicataria, Opain, y realizará una licitación de emergencia para reactivarlas la próxima semana.

De cara a la provincia, la Denominación de Origen Ribeiro acapara premios en el Challenge du Vin, donde fue la más galardonada entre los vinos españoles.

En cuanto a la información deportiva, Hugo Sanz y Álvaro Ratón llaman a no bajar los brazos y apelan al apoyo de los aficionados para el compromiso del Ourense Club de Fútbol ante el Lugo. En la sección encontrarán también los cálculos para que el Club Ourense Baloncesto pueda volver al playoff.