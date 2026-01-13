EL PRIMER CAFÉ | Martes, 13 de enero

El conflicto con los agricultores entra en un momento de tregua tras el desbloqueo de la autovía A-52. Tras mantener una reunión con el presidente de la Diputación, Luis Menor, los convocantes se mostraban satisfechos, pero avanzaban que no será el fin de las protestas. La consellería de Medio Rural también los recibirá a lo largo de la semana.

Del apartado judicial, llega a los tribunales el caso de un despido improcedente en una panadería. El propietario del negocio despidió a una empleada que posteriormente volvió a contratar como autónoma, y terminó casándose con ella.

En otro orden de cosas, Copasa se lleva el multimillonario contrato de la limpieza y basura municipales al ser su oferta la mejor valorada por el gobierno municipal.

De cara a la provincia, el castillo de Monterrei cuenta los meses para recuperar su esplendor. En la rehabilitación del conjunto monumental se han encontrado varias balas de cañón y una pintura rupestre.

En cuanto a la información deportiva, repasamos la situación de nuestros representantes en Primera Federación tras un fin de semana que se saldó con derrota para Arenteiro y Ourense Club de Fútbol. Además, espoleado tras su victoria ante el Obradoiro, Club Ourense Baloncesto lanza su campaña de abonos para la segunda vuelta.

Respecto al tiempo, la inestabilidad será la nota predominante este martes, calculando Meteogalicia un 85% de probabilidades de lluvia. La mínima se registraba en 7 grados, y la máxima rondará los 16.