El primer café | Martes, 14 de abril

Ourense concentra 26 de las 35 parroquias gallegas con mayor riesgo de incendio según el Pladiga. El documento incluye por primera vez a la propia ciudad tras un 2025 en el que el fuego arrasó más de 101.000 hectáreas en la provincia.

Por otro lado, las ciberestafas desangran el bolsillo de los ourensanos con un perjuicio de 6 millones de euros anuales. Además, el Gobierno aprueba por fin el primer tramo de la A-76, la autovía hacia Valdeorras y El Bierzo que llega con 22 años de retraso.

En páginas de provincia, Punxín celebra a San Wintila con su tradicional subasta de productos del campo para bendecir las cosechas de este año

En deportes, el Ourense CF afronteste martes un partido clave por la salvación en su visita al feudo del Real Madrid Castilla.