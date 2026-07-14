El primer café | Martes, 14 de julio

Ourense afronta unos meses de julio y agosto culturalmente desiertos. La programación es prácticamente inexistente, lo que provoca que la hostelería adapte sus horarios; algunos locales incluso cierran sus puertas durante todo el verano.

En el apartado judicial, fue detenido un conductor que negó su implicación en un siniestro en Ourense y que figura en el sistema VioGén. En otro orden de cosas, un operario fue rescatado tras caer a un pozo de 20 metros en Ribadavia mientras trabajaba en la reforma de un local.

Además, un tren provocó hasta siete focos de incendio en Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín, obligando a cortar la N-120 para facilitar los trabajos de extinción.

También se publica hoy un nuevo llamamiento para la matrícula universitaria. Por el momento, la única titulación de las universidades gallegas que ha cerrado sus plazas es Medicina.

En las páginas de provincia, la aldea modelo de Muimenta, en Carballeda de Avia, avanza como ejemplo de impulso al rural con la inauguración de su centro social multiusos.

Y en deportes, la previa del partido de hoy entre España y Francia. A partir de las 21.00 horas, ambas selecciones se juegan el pase a la final del Mundial.