El primer café | Martes, 15 de septiembre

El prceso de regularización dispara los afiliados extranjeros, cuyo censo supera los 12.000 trabajadores por primera vez, y vivió el pasado agosto el mayor salto mensual de cotizantes foráneos de su historia. Desde abril, momento en el que se abrió el proceso, se han contado en Ourense más de 2.000 afiliaciones forasteras.

Del apartado judicial, condenado un hombre después de consultar en la app del Sergas el historial clínico de su mujer 177 veces en once días.

En otro orden de cosas, los mayores lamentan la escasez de plazas del Imserso en el primer día de comercialización de plazas. Ourense cuenta con apenas 9.000 posibles reservas para 100.000 potenciales beneficiarios. Benidorm, Canarias y Baleares figuran como los destinos favoritos.

De cara a la provincia, los vecinos de Fornelos de Filloás, en Viana do Bolo, reclaman una solución a la falta de cobertura telefónica que sufren desde hace tiempo. Critican que son considerados ciudadanos de segunda, y que deben trasladarse un kilómetro para poder usar sus móviles.

En cuanto a la información deportiva, el escolta Xabi Oroz, de Club Ourense Baloncesto, pasa por nuestras páginas. Del balompié, analizamos la situación de Unión Deportiva Ourense tras su derrota ante el Logroñés.