El primer café | Martes, 19 de mayo

El plan Rexurbe de la Xunta de Galicia para el casco vello de Ourense recibe la luz verde del cosello autonómico. Una decisión que llega con el 90% de los locales de la zona vacíos, y el 60% de los edificios en mal estado o en ruinas. El consello de la Xunta también avanzaba en su plan piloto para transformar bajos en viviendas, con 26 ofertas recibidas que pueden convertirse en 32 viviendas. En las próximas semanas se empezará con la tasación de inmuebles para hacer una oferta a sus propietarios.

Del apartado judicial, la investigación judicial sobre el segundo mayor incendio de la historia de Galicia da un vuelco clave tras las declaraciones en sede judicial. La clave del caso reside ahora en una ventana de apenas unas horas, vitales para determinar si el principal acusado actuó por cuenta propia, o simplemente seguía instrucciones.

En otro orden de cosas, Renfe comienza el próximo 20 de mayo los trayectos del Alvia Madrugador, que tendrá salida en Lugo, pasará por Ourense y hará parada en A Gudiña.

De cara a la provincia, El concello de Avión, vinculado a las familias y grandes fortunas mexicanas, figura entre los municipios con la renta media más baja de Galicia.

En cuanto a la información deportiva, Unión Deportiva Ourense ya mira a Cuenca, pues el conquense será su rival en el definitivo enfrentamiento por el ascenso a Primera Federación. Además, Club Ourense Baloncesto presenta a su primer refuerzo, Jan Zidek.