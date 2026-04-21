El primer café | Martes, 21 de abril

El exedil, Telmo Ucha, quien ejerce la acusación particular en el último caso judicial que ha salpicado al alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, recurre el auto del juez y pide ocho años de cárcel para el regidor.

Del apartado legal, comienza la regulación de inmigrantes con colas en el registro y dudas por la necesidad del certificado de antecedentes penales. También encontrarán las declaraciones de Rafael Fernández, portavoz de la formación Por un Mundo más Justo, que encabezaron la iniciativa legislativa popular que impulsó este proceso, reuniendo 700.000 firmas a través de un millar de formaciones de distinto signo político.

En otro orden de cosas, arranca la campaña en la Universidade de Vigo, y en La Región podrán encontrar una completa entrevista a los tres candidatos a vicerrectores del campus de Ourense.

De cara a la provincia, el alcalde de Trasmiras recuerda que hace ya cinco meses que trasladaron a la subdelegación de Gobierno un plan de rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil, y siguen esperando respuesta.

En cuanto a la información deportiva, además de la previa del choque entre Club Ourense Baloncesto y Palencia, encontrarán en nuestra edición las cueltas para el tramo final de liga del Arenteiro.