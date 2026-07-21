El primer café | Martes, 21 de julio

La Ribeira Sacra afronta su semana decisiva ante la Unesco para lograr la declaración de Patrimonio Mundial, con confianza y optimismo por parte de las Diputaciones de Ourense y Lugo.

En la sección de sucesos y tribunales, la Justicia ha anulado el despido de una trabajadora que fue cesada después de denunciar ante la Policía las amenazas de un compañero de trabajo. Además, se investiga si un supuesto estafador vinculado a la ONCE en Albacete engañó el pasado año a una persona de la provincia de Ourense.

En el ámbito económico y comercial, cuando está a punto de cumplirse un mes desde el inicio de las rebajas de verano, los productos más demandados ya se han agotado en muchos establecimientos. Sin embargo, los descuentos se han intensificado con la llegada de los carteles de “Remate Final”, en un contexto en el que cada vez más consumidores se muestran reticentes a las campañas tradicionales de rebajas.

En cuanto a la actualidad sanitaria, la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue ha puesto en marcha una campaña para recordar la importancia de seguir donando sangre durante los meses estivales, una época en la que suelen descender las reservas.

Además, en las páginas de hoy podrán encontrar un amplio resumen de las celebraciones de la selección española de fútbol, que este domingo conquistó su segundo título mundial tras imponerse a Argentina y colocar una nueva estrella sobre su escudo.