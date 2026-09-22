El primer café | Martes, 22 de septiembre

Ourense registra más de 8.000 habitantes diagnosticados con alzhéimer, con una media de 800 nuevos casos anuales. La avanzada edad de la población es una de las causas que motiva este elevado incremento de los afectados

Del apartado policial, dos detenidos por robos en comercio y viviendas en Ourense. Uno de los ladronestrataba de huir por el tejado cuando fue detenido

En otro orden de cosas, La Cuenca del Miño-Sil necesita más de 1.500 millones de euros de inversión para hacer frente a las sequías e inundaciones según datos de la patronal de las

constructoras, Seopan.

De cara a la provincia, Ribeiro cierra la vendimia con 9.4 millones de kilos de uva recogidos

En cuanto a la información deportiva, repasamos la situación de Unión Deportiva Ourense tras su derrota ante Unionistas de Salamanca. Además Club Ourense Baloncesto arranca la Liga esta semana.

Respecto al tiempo, la cuenca del Miño en Ourense permanecerá bajo aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían dejar máximas de hasta 37 grados. La mínima se registraba en Calvos de Randín, con 5,1 grados.