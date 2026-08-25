El primer café | Martes, 25 de agosto

La presidenta de la Asociación de Autónomos de Ourense Ana Belén Fernández revela que la tercera parte de los autónomos ourensanos no puede coger vacaciones. En algunos casos porque la empresa carece de empleados para poder ausentarse, o bien porque en este período del año compensa renunciar a las vacaciones por la mayor afluencia de turistas. En el lado opuesto hay otro colectivo que decide cerrar por tratarse de meses de muy baja facturación

Del ámbito policial, el detenido por el tiroteo de o Vinteún pasará mañana a disposición judicial.

En otro orden de cosas, el próximo 10 de septiembre, el Campus Auga se someterá a examen en busca de la reacreditación de su sello de especialización. Con el panel de evaluadores ya agendado, la nueva dirección del campus y el vicerrectorado ultiman los detalles de un proceso que definirá la hoja de ruta investigadora y económica de los próximos cuatro años.

De cara a la provincia, arranca la vendimia en la decana de las denominaciones gallegas: la del Ribeiro, con la recogida de uva godello en una bodega de Viña Costeira. El miércoles se unirán el resto de bodegas a la recogida

En cuanto a la información deportiva, repasamos la situación de la UD Ourense en la semana de inicio de la liga.