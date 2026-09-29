El primer café | Martes, 29 de septiembre

La nueva ley de incendios adaptará la prevención al riesgo real de cada zona. La Xunta contará con un mapa dinámico que incluirá la frecuencia histórica, la meteorología y los

combustibles peligrosos en cada punto.

Sobre el mismo tema, los avisos y las multas se disparan en la provincia por el abandono de fincas. En algunos concellos las notificaciones superan las mil y en algunos se pusieron ya

serios con las sanciones: 222 en Boborás.

En el apartado judicial, a juicio dos acusados por robarle 60 euros a un músico callejero que se encontraba tocando el violín en la rúa Lamas Carvajal.

Mientras que la ola incendiaria de contenedores suma una nueva condena. Un año de prisión y obligación de indemnizar a un vecino que se quemó intentando apagar el fuego.

En cuanto al Ourense Film Festival, hoy vamos con una entrevista a Elena Seijo, actriz ourensana de “Walking Holiday”, película integrada en Panorama Galicia.

En el apartado universitario, el alumnado de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo amplió su formación con una doble jornada sobre turismo e igualdad salarial. El Campus recibió en el primer acto del día a Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo.

En otro orden de cosas, primer piso de Provivienda destinado a jóvenes que estuvieron en el sistema de protección a menores para su integración social y su inserción a la vida adulta.

Son 5 jóvenes de entre 18 y 19 años, mientras que hay más de una decena en lista de espera para nuevas viviendas de este programa Bule Bule.

Terremoto en Barbadás: Daniel Rey, teniente alcalde de Democracia Ourensana, dimite y deja el gobierno en vilo.

Ahora mismo solo dos personas al frente: Valcárcel y Morgade, ambos no adscritos. Pese a esta situación, el alcalde se muestra firme, no va a dimitir y espera “reconducir la situación”.

En las páginas de Deportes, también podrán disfrutar de una entrevista al delantero de la UD Ourense, Sergi Baldrich, que sumó su primera titularidad este domingo en el empate

frente al Cacereño.