El primer café | Martes, 3 de marzo

Los concesionarios firmaron a la vez el mejor mes de febrero y el mejor arranque de año en cuanto a matriculaciones de coches nuevos, con 344 unidades vendidas el mes pasado, y un incremento superior al 20% respecto al arranque de 2025. Los motores híbridos, de gas y 100% eléctricos siguen al alza y suponen casi el 80% de los nuevos modelos vendidos. Todo ello en un contexto del mayor consumo de combustible de los últimos 16 años, tras cerrar la provincia el año 2025 con más de 200.000 toneladas consumidas de carburantes para automoción. Los surtidores se preparan también para una posible subida ante la crisis de Irán.

Del apartado judicial, un hombre ha sido condenado a un año de prisión tas dar a una compañera un beso no consentido. La jueza recordaba que sin consentimiento no cabe un contacto corporal bajo ningún pretexto, y afirmaba “Ninguna mujer tiene una servidumbre sexual”.

En otro orden de cosas, el nuevo convenio laboral para el sector de las peluquerías dispara los precios entre un 10 y un 13%. El corte de cabello oscila entre 16 y 20 euros para los hombres, y entre 20 y 30 euros para las mujeres.

De cara a la provincia, el Gobierno central estudia ahora construir un nuevo cuartel para la Guardia Civil en Laza, mientras mantiene el cierre del puesto de Trasmiras.

En cuanto a la información deportiva, el Ontime se mide al Castro en la cancha de fútbol sala. También del balompié repasaremos la situación del Arenteiro tras la derrota del fin de semana.

Respecto al tiempo, arrancaremos la semana con cielos nublados, pero también con bajas posibilidades de precipitaciones. Meteogalicia anticipa una jornada de fuerte oscilación térmica, con Cabeza de Manzaneda marcando la mínima gallega en 1,7 grados, y máximas que rondarán los 22.