El primer café | Martes, 3 de noviembre

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Oleada de robos en la población de Outeiro de orraca, en Allariz. En apenas dos horas, una banda organizada de presuntos exmilitares albaneses asaltó tres viviendas unifamiliares, empleando tácticas paramilitares, como la vigilancia de los horarios del vecindario y aprovechando ausencias momentáneas para golpes muy precisos. La víctimas señalan que actuaron con ojo clínico, y conocían el valor de lo sustraído.

Del apartado de sucesos, robos en coches a plena luz del día en As Camelias, donde la preocupación es cada vez mayor y ya se plantean recuperar las patrullas ciudadanas.

En otro orden de cosas, el presupuesto de la Diputación, que se debatirá en pleno durante el mes de diciembre, llegará a 112 millones de euros, subiendo hasta los 20 millones el Plan Cooperou con los concellos y 11 millones para la red viaria. Ahora depende de la oposición para que salga adelante.

De cara a la provincia, comuneros de la comarca de Monterrei se hartan del vaciado de embalses en época de incendios y piden a la Confederación del Duero que tome medidas y restrinja el vaciado como ya hace la Xunta.

En cuanto a la información deportiva, el presidente de Unión Deportiva Ourense, Javier Orbán, pasa por nuestras páginas. Además, analizamos cómo afecta a los intereses de Club Ourense Baloncesto la próxima jornada.

Respecto al tiempo, las nubes continuarán siendo una constante durante la mañana, aunque no se esperan precipitaciones. Verín marcaba la mínima gallega, con 2,6 grados bajo cero, y se esperan máximas en torno a los 17.