EL PRIMER CAFÉ | Martes, 6 de enero

Maduro se declara inocente ante el tribunal de Nueva York, mientras que Trump dice que Estados Unidos está a cargo de Venezuela y elude hablar de elecciones o de liberar presos políticos.

Por su parte, la hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, invita a Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación. Además, Zapatero figura entre los 64 investigados en un expediente judicial de Nueva York por colaborar con el régimen de Maduro.

En cuanto a la actualidad ourensana, queda archivada la principal pieza de la Operación Pokemon, que desarticuló el bipartito en el 2012. Ourense cerró el 2025 con la cifra de parados más baja de su historia y con el mayor número de afiliados a la Seguridad Social en 17 años.

Cada ourensano juega 16 euros en el Sorteo del Niño, cifra más baja de toda Galicia, y cuatro veces menos que los 63 euros invertidos por persona en la Lotería de Navidad. Ayer se celebró también la Cabalgata de los Reyes Magos, que destacó en la ciudad por la implicación de la tractorada.

En el periódico de hoy también podrán disfrutar la carta de 25 representantes de la sociedad ourensana, en la que se piden mejores infraestructuras, y seguir ganando músculo empresarial, además de masa laboral, entre diversas peticiones.