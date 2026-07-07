El primer café | Martes, 7 de julio

De las 55 muertes atribuidas al calor desde el inicio del verano, tan solo una fue en Ourense. La mayor cifra se registra en A Coruña, con 33. Desde Atención Primaria se atribuye esta estadística a la mayor adaptación de los ourensanos a las altas temperaturas.

En otro orden de cosas, saltan las alarmas por la falta de vigilancia en el Miño. Los adolescentes buscan refrescarse y se suben al Puente Romano, tirándose desde una altura superior a los 14 metros.

En el apartado judicial, una mujer se sentó en el banquillo del penal el mismo día de su boda. Lo hizo por un atropello que tuvo lugar en 2022 en el que la víctima acabó con varias lesiones.

Mientras tanto hoy se publica el primer llamamiento de matrícula universitaria. El campus oferta más de 1.000 plazas para nuevos alumnos.

En las páginas de provincia, A Bouza avanza “poco a poco” hacia su nueva normalidad tras la riada. Los trabajos se centran en retirar más de 4.000 toneladas de escombros, tierra y restos vegetales acumulados.

Y en deportes el análisis del encuentro entre España y Portugal por el pase a cuartos.