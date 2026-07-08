El primer café | Martes, 7 de julio

Solo el 10,2% de las viviendas principales de Ourense dispone de aire acondicionado. Es el porcentaje más alto de Galicia, pero uno de los más bajos de España.

Con todo, los veranos cada vez más extremos hacen que el sector esté detectando un cambio de tendencia. Mientras tanto, los embalses de la provincia están por debajo de la media registrada hace un año en estas fechas.

La Comisión Interuniversitaria de Galicia publicó ayer el primer llamamiento de matrícula. Aeronáutica, en su programa de recorrido con el máster, se sitúa en el top 3 de las notas más altas con un 13,010.

Por otra parte, la Xunta convocará antes de final de año un concurso de méritos para cubrir plazas de Urgencias en el CHUO.

En las páginas de provincia, las riadas de A Bouza ocasionaron daños muy graves en 222 inmuebles. Así lo apunta un estudio basado en el análisis de imágenes de satélite.

Y en deportes, España se enfrentará a Bélgica en cuartos de final el próximo viernes. Analizamos ambos conjuntos y el resto de encuentros del mundial.