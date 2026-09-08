El primer café | Martes, 8 de septiembre

La ciudad ya tiene tantos locales vacíos en alquiler como Vigo y A Coruña juntas. A un millar de alquileres hay que sumar más de 800 a la venta. Ejemplo de esta agonía son las galerías comerciales, que acumulan espacios vacíos y muestras de abandono. El último negocio en trasladarse es Loterías Anta, que tras 45 años, ultima su traslado desde las Galerías Centrales hasta la calle Santo Domingo, donde espera reabrir a mediados de diciembre.

Del apartado de sucesos, un hombre ha fallecido mientras preparaba vino en un lagar de Sandín, en Monterrei.

En otro orden de cosas, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria y Turismo son los denominados “patitos feos” del campus; carreras donde siempre sobran plazas.

De cara a la provincia, llega el día grande a Os Milagros, precedido por el rosario de las antorchas.

En cuanto a la información deportiva, Manu Vizoso, guardameta de Unión Deportiva Ourense, pasa por nuestras páginas tras la visita al Mirandés.

Respecto al tiempo, los modelos de Meteogalicia prevén un cambio de paradigma tras varias jornadas de intenso calor, con un 95 % de probabilidad de lluvia. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega, con 3,3 °C, y se esperan máximas en torno a los 27 °C.