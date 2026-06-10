El primer café | Miércoles, 10 de junio

La Ribeira Sacra mantiene su candidatura a Patrimonio de la Humanidad pese al informe adverso del Icomos, justificándolo con la fortaleza de la diplomacia española, así como los 11 antecedentes de espacios que lograron ser Patrimonio Mundial a pesar de tener el dictamen técnico en contra.

En el apartado judicial, comparece ante el juez un ladrón que empleaba elementos de alcantarillado para romper los cristales de los establecimientos donde entraba a robar.

En otro orden de cosas, Barbadás redibuja su panorama político tras el abandono de dos ediles del PP que pasan a integrar el grupo de no adscritos. Este colectivo pasa a tener cuatro miembros, frente a los cinco del PSOE, uno de Democracia Ourensana, cuatro populares, dos ediles del BNG y un miembro del Partido Galego.

De cara a la provincia, los polos de emprendemento han contribuido a la creación de 150 empresas, la mayor parte de ellas en el rural y lideradas por mujeres. Desde 2022, más de 1.300 proyectos han recibido asesoramiento.

En cuanto a la información deportiva, Borja Fernández se despide de la Unión Deportiva Ourense, y Carlos Navarro hace lo propio con el Ontime. Además, el Club Ourense Baloncesto presentaba su nueva grada de animación, que estará operativa a partir de la próxima temporada.

Respecto al tiempo, mantendremos el panorama de nubes matinales, que darán paso a cielos despejados y una nueva escalada de temperaturas. La mínima se registraba en 5 grados y la máxima rondará los 27 grados.