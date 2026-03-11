El primer café | Miércoles, 11 de marzo

El Centro de Innovación Tecnológica de La Molinera, uno de los puntales de la candidatura de Gonzalo Jácome, quien llegó a prometer 150 científicos en activo, encara su cierre. Este se hará efectivo el 5 de abril, tras la transferencia de los programas en desarrollo, lo que genera sensación de estafa entre los ingenieros informáticos. Es el último de una larga lista de cierres y proyectos fallidos del gobierno municipal.

En el ámbito judicial, se registra un duelo vecinal en Leiro. El ministerio público sostiene que uno de los implicados propinó empujones al segundo hasta tirarlo al suelo, momento en el que le agredió con una silla. Desde el suelo, la otra parte reaccionó rociando a su agresor con un espray de pimienta.

En otro orden de cosas, la Universidad de Vigo participa en un proyecto junto a otros centros europeos para fomentar la cooperación intergeneracional entre jóvenes y mayores. En cuanto a la provincia, la falta de operarios castiga al sector de la construcción en Valdeorras. San Vicente, una de las zonas más afectadas por los daños del fuego el pasado año, tiene varias rehabilitaciones paralizadas por falta de empresas disponibles para abordarlas.

En información deportiva, el Club Ourense Baloncesto recibirá en el Paco Paz al Basket Coruña. Además, Noel, defensor de Unión Deportiva Ourense, es protagonista en nuestras páginas.

Respecto al tiempo, las nubes ganarán fuerza en los cielos de Ourense y podrían dejar algún chubasco, según Meteogalicia, que sitúa de nuevo en Cabeza de Manzaneda la mínima autonómica con 3,3 grados bajo cero. Las máximas podrían alcanzar hoy los 19 grados.