El primer café | Miércoles, 11 de noviembre

Ourense se va de magosto con el paraguas bajo el brazo. Todas las citas de este miércoles se celebran con un ojo puesto en el cielo, por la previsión de intensas lluvias que no han supuesto el aplazamiento de las celebraciones. Además, Coral de Ruada y la doctora Marita Souto —a título póstumo— recibían el premio Ourensanía 2026.

Del apartado policial, la Guardia Civil revela los pormenores de la operación Malabis. Se trata de un grupo ya desarticulado en 2013, con seis integrantes de origen magrebí, alguno de los cuales ya contaba con arrestos previos. La red distribuía ropa falsificada por toda España, de una calidad indistinguible de la oficial, según los peritos.

En otro orden de cosas, la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo acogió este martes la entrega de los Premios José Manuel Pérez Canal a los mejores trabajos de fin de grado del alumnado. Un estudio sobre criptomonedas es el galardonado.

De cara a la provincia, optimismo entre los aficionados a las setas después del paso de la borrasca Bruna, que ha devuelto la humedad al terreno.

En cuanto a la información deportiva, Isaac Vázquez, base ourensano en las filas del Girona, pasa por nuestras páginas tras su debut en la ACB. Del balompié, Brais Prados responde a La Región tras asumir el banquillo del Club Deportivo O Barco.

Respecto al tiempo, recibimos a la borrasca Charles, que deja un aviso amarillo por precipitaciones y vientos de hasta 117 kilómetros por hora en la comarca de Valdeorras. A Veiga marcaba la mínima gallega, con 4,4 grados y se esperan máximas de 18.