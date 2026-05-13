El primer café | Miércoles, 13 de mayo

Ourense se enfrenta a una realidad estadística que amenaza su futuro laboral: hay 188 potenciales jubilaciones por cada 100 nuevos trabajadores. Frente al récord de 107.739 afiliciaciones propiciadas por la población extranjera, la población mayor de 45 años en la provincia es el 56,6%, lo que amenaza gravemente la reposición de personal en sectores como el empleo público y la sanidad.

Del apartado judicial, condenan a dos años de prisión por golpear a su vecino con una piedra tras reprocharle que no llevase al perro atado.

En otro orden de cosas, la Fiscalía Provincial de Ourense ha impugnado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, contra el auto del 14 de abril de 2026 que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado por un presunto delito de prevaricación. En ministerio fiscal pide la confirmación íntegra de la resolución judicial al considerar que el investigado "ha estado cobrando el sueldo de alcalde bajo el régimen dedicación exclusiva, cuando lo cierto es que realizaba actividades privadas que le generaban importantes beneficios, absolutamente incompatibles con su sueldo público".

De cara a la provincia, la asociación de empresarios de Valdeorras urge a las obras del Corredor Atlántico, que acumulan un retraso de tres años sobre el plan previsto, y aún no tienen proyecto. Su puesta en marcha mejoraría notablemente las deficitarias comunicaciones de la comarca valdeorresa, y mejorarían la exportación de pizarra a través del puerto de Vigo.

En cuanto a la información deportiva, el Ourense Club de Fútbol cesa a Dani Llácer, mientras Moncho Salgado adelanta que no seguirá en el Barbadás. También del balompié, encontrarán una entrevista con Justino, integrante de Unión Deportiva Ourense.

Respecto al tiempo, entraremos en un escenario de mayor estabilidad atmosférica, si bien continuaremos bajo cielos nublados, según MeteoGalicia. Cabeza de Manzaneda marcaba la mínima gallega, con 2,5 grados; y las máximas rondarán los 2.