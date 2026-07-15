El primer café | Miércoles, 15 de julio

Tras el caos provocado por el tren que desató ocho incendios simultáneos entre Maside y Ourense, la atención se centra ahora en Adif. La falta de mantenimiento se perfila como una de las posibles causas de un incidente que tuvo un coste operativo de 60.000 euros por hora.

Mientras tanto, el transporte urbano de la ciudad entra en una situación límite. La empresa concesionaria califica de "insostenible" la deuda de 14 millones de euros que mantiene el Concello y advierte de que corre serio riesgo el pago de la próxima paga extraordinaria de los trabajadores.

En el ámbito educativo, el campus de Ourense avanza a muy buen ritmo en el proceso de matriculación. La institución da ya por completados un total de 15 grados en esta segunda convocatoria.

En la provincia, el foco está en Viana do Bolo, que busca alternativas urgentes para reactivar su plaza de abastos.

Y en deportes, nos centramos en las semifinales del Mundial. Repasamos la crónica y las reacciones del España-Francia, además de mostrar cómo se vivió el ambiente del pase de la selección a la final en las calles de Ourense.