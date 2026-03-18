El primer café | Miércoles, 18 de marzo
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Los titulares de este miércoles, 18 de marzo, con El Primer Café de La Región
Comenzamos con la economía: El exceso de galerías comerciales está penalizando un modelo de negocio que, si bien fue exitoso en el pasado, ahora lucha por sobrevivir. Quienes consiguen salir adelante lo hacen gracias a un buen emplazamiento, por disponer del local en propiedad o por haber logrado reinventarse.
En el ámbito judicial, una mujer atropellada en un paso de peatones de A Valenzá reclama 115.900 euros en concepto de indemnización, alegando que la lesión en su hombro le impide realizar actividades previas como batucadas.
Cambiando de tema, O Xurés registró el primer incendio forestal del año tan solo unas semanas después del fin de las lluvias, con un saldo de 22 hectáreas calcinadas.
En el plano provincial, el lucio se ha convertido en una nueva especie invasora que amenaza el río Támega, donde ya se ha pescado el primer ejemplar.
Respecto a la información deportiva, en nuestras páginas de hoy contamos con Rubén Domínguez, entrenador ourensano del Pontevedra. También en baloncesto, Álex, un niño de doce años, cumple su sueño de conocer al Club Ourense Baloncesto tras publicar una carta al director en La Región.
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