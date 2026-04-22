El primer café | Miércoles, 22 de abril

Las obras de reforma integral de la avenida de Portugal se alargan sin plazo concreto. La empresa que se hizo cargo de urgencia solo se encargará de tapar zanjas y actuaciones de emergencia, estando obligado el consistorio a redactar un nuevo proyecto. A esta situación hay que sumar el laberinto judicial para desvincular a la adjudicataria, Opain, situación que amenaza con paralizar los trámites de la futura adjudicación.

Del apartado judicial, la ficalía pide 14 años de prisión para el acusado por el crimen de los Vinos que le costó la vida a Amin, un joven que ese día estaba celebrando su vigésimo primer cumpleaños.

En otro orden de cosas, las casi 600 empresas que acogen las tres zonas industriales en torno a la ciudad esperan acabar 2027 con sus procesos de ampliación completos. El más avanzado, el de San Cibrao, ha suscitado una pequeña lista de espera, mientras que el más acuciante es caso del Polígono de Barreiros, donde el retraso en la variante norte ferroviaria les impide crecer.

De cara a la provincia, las abejas se unen a la regeneración del monte quemado. Una iniciativa que parte de productores cuyas colmenas quedaron arrasadas y ahora trabajan para recuperar su cabaña apiaria.

En cuanto a la información deportiva, además del más completo seguimiento al encuentro entre Club Ourense Baloncesto y Palencia; encontrarán en nuestras páginas una entrevista a Migui, atacante de Unión Deportiva Ourense, quien desgrana las opciones de su equipo en la recta final de liga; así como un reportaje dedica a los 1.000 partidos en el fútbol provincial del Velle.