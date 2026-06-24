El primer café | Miércoles, 24 de junio

Las previsiones del sector turístico avanzan un verano con récord de pernoctaciones, con varios hoteles al 90% reservados durante julio y agosto, y algunos ya completos los fines de semana. La llegada de un nuevo perfil de turista, que hace pausas más largas durante el camino de Santiago, o regresa a algunas localidades tras llegar a Compostela ha redundado positivamente en los hoteles ourensanos, aunque el temor a episodios de calor intenso o a una nueva oleada de incendios sigue en el aire. En este contexto, la provincia registra su mejor arranque de año en el ámbito turístico, y logra superar en estancia media a las provincias costeras.

Del ámbito judicial, la fiscalía y la acusación particular piden siete años de cárcel para un hombre acusado de penetrar a un conocido, mientras el acusado se defiende argumentando que fue sexo consentido a cambio de marihuana.

En otro orden de cosas, empieza la cascada de demandas en los juzgados de Ourense contra el Concello. Petrolam recibirá por mandato judicial 1,27 millones de euros que había reclamado de forma cautelar por el impago de facturas en las obras del parque Coto de Canedo.

De cara a la provincia, la cooperativa Loureiro, en O Irixo, busca la salida a sus problemas económicos. Reducirá su producción de leche mientras estudia fórmulas para su continuidad.

En cuanto a la información deportiva, Diputación y Club Ourense Baloncesto presumen de las actividaes con asociaciones sociales y deportivas. Del balompié, encontrarán un repaso a la situación de los banquillos de la provincia.

Respecto al tiempo, la cuenca del Miño y el noroeste de Ourense estarán en la jornada de hoy bajo aviso amarillo por tormentas, con probabilidad de chuvascos por encima del 55%. Calvos de Randín marcaba una mínima gallega que sube por encima de 16 grados, y las máximas volverán a rondar los 40.