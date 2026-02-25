El primer café | Miércoles, 25 de febrero

La encuesta publicada por La Región revela que los ourensanos se muestran preocupados por el abandono de la ciudad. Hoy en nuestras páginas recorremos los puntos críticos que justifican el malestar ciudadano.

Además, hablamos con los vecinos de Monte Seixo, las obras de Peña Trevinca se han extendido hasta la zona, impidiéndoles acceder a sus plazas de garaje.

En el apartado judicial, el Supremo ratifica la condena a Jácome por vulnerar el derecho a participación política de la portavoz del PSOE.

En otro orden de cosas, la A-52 vuelve a la normalidad después de haber estado semanas cortada por los tractoristas, como consecuencia Xinzo recupera al fin la normalidad.

Siguiendo con la actualidad de la provincia, Ourense suma cuatro destinos en torno al patrimonio minero: Viana do Bolo, Beariz, A Limia y Verín.

En deportes, analizamos el milagro del Barco. El equipo encadena cinco victorias consecutivas con Agustín Ruiz en el banquillo. Antes de su llegada solamente habían logrado ganar en tres ocasiones.