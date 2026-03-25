El primer café | Miércoles, 25 de marzo

El número de testamentos vitales en la provincia de Ourense se ha duplicado en último año hasta superar la barrera de los 500. En estos documentos se recoge cómo el ciudadano, en caso de no poder expresarlo, quiere que sean los cuidados que recibe y el tratamiento de su salud al final de su vida.

En nuestra apertura también damos cuenta de que La Vía de la Plata toca fondo en este inicio de año con el menor número de peregrinos en la comparativa histórica.

En páginas de judicial: apuñalado un ourensano en la localidad asturiana de Allende tras evitar que su excuñado agrediera a su hermana.

En páginas de provincia: arrancan las obras de la residencia de mayores que la Fundación San Rosendo erigirá en el entorno de Caldeliñas en Verín.

Además, en deportes contamos con la entrevista a Juanfran García (entrenador del CD Arenteiro).