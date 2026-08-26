El primer café | Miércoles, 26 de agosto

Ourense incrementa el número de aulas para el curso 26/27 pese a la bajada de la natalidad. La clave está en la reducción de ratios de escolarización. La provincia gana también profesores de apoyo, y se reduce el ratio en Educación infantil a 20 alumnos por aula. Las horas de profesorado se reducirán en secundaria hasta las 18. Por el lado negativo, Taboadela pierde su escuela infantil tras registrar una sola matrícula.

Del ámbito de sucesos, fallece un motorista portugués de 31 años tras colisionar con un vehículo en Verín

En otro orden de cosas, o Afiador se convierte en guía turístico. La Diputación de Ourense ha presentado su nueva estrategia para potenciar las visitas, que incluye convertir al popular personaje en un asistente virtual que interactuará con el turista, ofreciéndoles indicaciones sobre los lugares que visita o recomendaciones para comer y pernoctar.

De cara a la provincia, la entidad menor de Berán adjudicó la explotación del balneario, que después de casi 20 años de espera por fin va a abrir. Mañana jueves deberá ratificarlo el pleno en Leiro

En cuanto a la información deportiva, analizamos el Grupo I de Primera Federación, donde militará esta temporada Unión Deportiva Ourense. Del baloncesto, nos acercamos hasta el Stage de La Región en Manzaneda, donde entrena el Club Ourense Baloncesto Femenino.