El primer café | Miércoles, 27 de mayo

Más de un tercio de los médicos de la provincia de Ourense estará jubilado en 2035. Una profesión que cada vez tiene más rostro femenino, suponiendo las médicas el 61,5% de los facultativos. En este contexto, el área sanitaria despedía ayer a los 32 MIR que terminaban su formación en el CHUO, quedándose gran parte de ellos en el hospital.

Del apartado judicial, La edil que denunció al alcalde de Barbadás, Xose Carlos Valcárcel, a través del canal interno del PSOE comparecía ante el juez, declarando que no se sintió su respaldo, y que amenazó con cesarla si el presunto acoso se hacía público.

En otro orden de cosas, La moción de censura en la ciudad parece lejos de articularse. La portavoz del PSOE, Natalia González, se postulaba a la alcaldía afirmando tener ya atado el apoyo del BNG, pero sin haber consultado previamente a la formación nacionalista. Al mismo tiempo, el presidente del PP de Ourense, Luis Menor, recordaba que son el grupo mayoritario en la oposición, y no negociarán un gobierno alternativo que no esté encabezado por su portavos municipal, Ana Méndez.

De cara a la provincia, el gran proyecto de energía solar de A Gudiña se hunde por los problemas de Soltec en sus inversiones sudamericanas, quedando como gran esperanza económica la reactivacion de la mina de wollframio de San Juan

En cuanto a la información deportiva, es día de protagonistas. Primero el presidente del Ourense Club de Fútbol, Camilo Díaz, y después Roi Currás, canterano de Unión Deportiva Ourense, pasan por nuestras páginas.