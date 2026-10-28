El primer café | Miércoles, 28 de octubre

Ourense toca fondo y cierra el tercer trimestre con la peor tasa de actividad de su historia. Además, es la única provincia de España con más de la mitad de la población inactiva.

En el apartado judicial, una mujer denuncia que su pareja la agredió y él alega que las lesiones se produjeron al caerse por ir ebria.

Por otra parte, Egatel suma otro contrato con la Agencia Espacial Europea. La empresa ourensana desarrollará terminales avanzados de comunicaciones por satélite.

Mientras, Jácome presenta alegaciones contra la ordenanza de la piscina de As Burgas que su propio gobierno acaba de aprobar.

En las páginas de provincia, la ampliación del cementerio de O Barco se paraliza por problemas burocráticos.

Y en deportes, la previa del encuentro de Copa del Rey que enfrentará al Torrelavega y a la Unión Deportiva Ourense.