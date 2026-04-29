El primer café | Miércoles 29 de abril

El calor en superficie y el frío en altura causan una cadena de tormentas en la provincia que este miércoles vivirá su punto álgido, con actividad eléctrica y fuertes granizadas previstas desde primera hora del día. Una situación que llega cuando los vecinos del casco vello expresan su descontento por las voladuras de tejados cada vez que hay una borrasca.

La previsión de Meteogalicia para la jornada de hoy es de aviso amarillo en toda la provincia, y altas probabilidades de precipitaciones, tanto de agua como de granizo. La mínima se registraba en 11 grados en la ciudad, y se esperan máximas de hasta 29.

Del apartado judicial, dentro del caso del muro caído en el colegio Cardenal Cisneros, los vecinos piden compensaciones por el reventón ocurrido. La comunidad de Fonte do Monte reclama 6.500 euros al instalador y a la gasística.

En otro orden de cosas, jarro de agua fría para el empleo en la provincia. La Encuesta de Población Activa sitúa a Ourense como la provincia gallega con mayor tasa de paro, un 11,3%. Se dispara la población activa, pero el mercado laboral no logra contener toda la masa laboral inmigrante.

De cara a la provincia, el pacto de gobierno entre PP y PSOE en O Carballiño seguirá vigente, aunque el relevo en la alcaldía queda aplazado hasta la recuperación médica del actual regidor socialista, Francisco Fumega.

En cuanto a la información deportiva, el ourensano Suso Garrido ha sido nombrado mejor entrenador de la Liga Femenina. Además, Lucas Puime, integrante de Unión Deportiva Ourense, pasa por nuestras páginas.