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El primer café | Miércoles, 30 de septiembre
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Ourense registra un desahucio cada dos días y medio. En 2025, se produjeron un total de 152 lanzamientos, la gran mayoría de ellos por impagos del alquiler.
Las barreras para acceder a la vivienda son cada vez mayores. Los alquileres ya superan los 620 euros al mes y los minipisos han llegado a la ciudad. En Camelias ofrecen por 240 euros un ático de apenas 10 metros cuadrados.
Ante esta situación, los jóvenes tiran la toalla y desisten de independizarse mediante alquiler y esperan ahorrar para una hipoteca.
Por otra parte, los carburantes siguen en máximos, pero la gasolina caerá 15 céntimos con la prórroga de los descuentos.
En las páginas de provincia, los ciervos de la comarca de Trives se convierten en foco de atracción turística con la llegada del otoño.
Y en deportes, hablamos con Iván Muñoz, del Ourense Club de Fútbol, y con Tiago Teixeira, que analiza el buen inicio del Antela.
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