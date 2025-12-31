EL PRIMER CAFÉ | Miércoles, 31 de diciembre

La ciudadanía ourensana llega al 2026 con la preocupación de la subida de precios, destacando los tarifazos del agua y de la basura. En la ciudad los tractoristas ourensanos mantienen su protesta frente a la Subdelegación del Gobierno y captan apoyo ciudadano regalando patatas y carne a los transeúntes.

En el aspecto político, Jácome y el interventor se enfrentan de nuevo en el último pleno del año, al criticar este último un expediente cojo con Ecourense por haber incluído el IVA sin facturas y tras haber pasado más de un año de la finalización del servicio.

Mientras que en el pleno de Barbadás, las concejalas del PSOE rectifican que la víctima sufrió intimidación y coacción de Valcárcel, no acoso laboral.

En el apartado judicial, la jueza de O Carballiño decretó ayer prisión provisional para un hombre de 42 años, que se trata de un peligroso fugitivo que llevaba en paradero desconocido desde 2019 y que finalmente fue localizado el pasado mes en los Países Bajos. Se enfrentará casi siete años después a la justicia ourensana como el presunto cerebro de la banda que asaltó a un matrimonio y a su cuidadora en una aldea de Boborás el 18 de mayo de 2019.

En cuanto a la meteorología se espera una noche de fin de año fría, con una temperatura mínima en la ciudad de dos grados. Durante la tarde del 1 de enero se espera que caigan los primeros chubascos del 2026 en Ourense.