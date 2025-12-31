EL PRIMER CAFÉ | Miércoles, 31 de diciembre
Los titulares de este miércoles, 30 de diciembre, con El Primer Café de La Región.
La ciudadanía ourensana llega al 2026 con la preocupación de la subida de precios, destacando los tarifazos del agua y de la basura. En la ciudad los tractoristas ourensanos mantienen su protesta frente a la Subdelegación del Gobierno y captan apoyo ciudadano regalando patatas y carne a los transeúntes.
En el aspecto político, Jácome y el interventor se enfrentan de nuevo en el último pleno del año, al criticar este último un expediente cojo con Ecourense por haber incluído el IVA sin facturas y tras haber pasado más de un año de la finalización del servicio.
Mientras que en el pleno de Barbadás, las concejalas del PSOE rectifican que la víctima sufrió intimidación y coacción de Valcárcel, no acoso laboral.
En el apartado judicial, la jueza de O Carballiño decretó ayer prisión provisional para un hombre de 42 años, que se trata de un peligroso fugitivo que llevaba en paradero desconocido desde 2019 y que finalmente fue localizado el pasado mes en los Países Bajos. Se enfrentará casi siete años después a la justicia ourensana como el presunto cerebro de la banda que asaltó a un matrimonio y a su cuidadora en una aldea de Boborás el 18 de mayo de 2019.
En cuanto a la meteorología se espera una noche de fin de año fría, con una temperatura mínima en la ciudad de dos grados. Durante la tarde del 1 de enero se espera que caigan los primeros chubascos del 2026 en Ourense.
