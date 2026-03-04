El primer café | Miércoles, 4 de marzo

El coste de la vida se ha encarecido en Ourense un 24,68% en los últimos cinco años. Encabeza este incremento el suministro de agua, la cesta de la compra, y las bebidas no alcohólicas. En ese mismo periodo en Galiica y España, ese incremento ha sido más moderado.

Del apartado judicial, El presunto responsable de una espiral de coaccciones en las aldeas de Celme y Forxás, en Vilar de Barrio, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 29 de abril para responder de lo que sus víctimas describen como un clima de terror

En otro orden de cosas, El paro repunta en Ourense, pero a pesar de ello, la afiliación a la seguridad social superó las 85.000 personas durante el mes de febrero, que fue el que registró menor desempleo desde que se tienen registros. La afiliación extranjera impulsa esos buenos datos, pues ya supone un tercio de los contratos que se firman en Ourense.

De cara a la provincia, vuelve a Calvos de Randín la tradición de hacer corozas, impulsada por dos vecinos de la aldea de Vilar.

En cuanto a la información deportiva, Juanfran llega al Arenteiro, pendiente de los últimos flecos para firmar. Además, Labrada, defensor de Unión Deportiva Ourense, repasa en nuestras páginas la marcha del equipo. Del baloncesto, Paula Ginzo y Raquel Carrera regresan a la selección española.