El primer café | Miércoles, 5 de agosto

EMPLEO EN LA PROVINCIA
La regularización deja en Ourense cifras récord de trabajadores afiliados
PODCAST Y VÍDEO
El arranque del verano y la regularización de migrantes incrementa en 3.000 nuevos trabajadores la nómina de la Seguridad Social en la provincia. Por el contrario, el número de parados sigue creciendo en Ourense, una de las pocas provincias en las que se incrementa mientras en el resto del país baja.
Del ámbito judicial, Tres personas son investigadas por su implicación en un robo en un alpendre en las proximidades de la ciudad en el que a la víctima le rompieron los brazos para robarle 100 euros y el teléfono
En otro orden de cosas, El proyecto turístico “Ourense Familiar”, impulsado por la Diputación de Ourense a través del Inorde, ha echado a andar superando sus expectativas, y acumulando más de sesenta propuestas en 33 concellos de la provincia.
De cara a la provincia, Carballilño vuelve a batir el récord de la tapa de pulpo más grande.
En cuanto a la información deportiva, seguimos muy pendientes de la situación del arenteiro tras las declaraciones de su presidente, Francisco Vázquez, informando sobre el club, incluyendo el riesgo de que no se juegue el partido por la festa do Polbo
Respecto al tiempo, volverán los cielos despejados, de acuerdo con los modelos de Meteogalicia, al menos durante las dos próximas jornadas. Cabeza de Manzaneda, con 8,8 grados registraba la mínima gallega, y hoy se esperan de nuevo máximas por encima de los 30.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
PREALERTA POR SEQUÍA
Los concellos de Ourense preparan cortes de agua en el mes de agosto
TERCERA FEDERACIÓN
Francisco Vázquez, presidente del Arenteiro: “Solo pido tener calma”
TRIBUNA
San Martín, nacionalidad hispano-argentina