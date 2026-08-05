El primer café | Miércoles, 5 de agosto

El arranque del verano y la regularización de migrantes incrementa en 3.000 nuevos trabajadores la nómina de la Seguridad Social en la provincia. Por el contrario, el número de parados sigue creciendo en Ourense, una de las pocas provincias en las que se incrementa mientras en el resto del país baja.

Del ámbito judicial, Tres personas son investigadas por su implicación en un robo en un alpendre en las proximidades de la ciudad en el que a la víctima le rompieron los brazos para robarle 100 euros y el teléfono

En otro orden de cosas, El proyecto turístico “Ourense Familiar”, impulsado por la Diputación de Ourense a través del Inorde, ha echado a andar superando sus expectativas, y acumulando más de sesenta propuestas en 33 concellos de la provincia.

De cara a la provincia, Carballilño vuelve a batir el récord de la tapa de pulpo más grande.

En cuanto a la información deportiva, seguimos muy pendientes de la situación del arenteiro tras las declaraciones de su presidente, Francisco Vázquez, informando sobre el club, incluyendo el riesgo de que no se juegue el partido por la festa do Polbo

Respecto al tiempo, volverán los cielos despejados, de acuerdo con los modelos de Meteogalicia, al menos durante las dos próximas jornadas. Cabeza de Manzaneda, con 8,8 grados registraba la mínima gallega, y hoy se esperan de nuevo máximas por encima de los 30.