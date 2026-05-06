El primer café | Miércoles, 6 de mayo

El 15% de las notificaciones de limpieza de franjas secundarias no son atendidas. Las ejecuciones subsidiarias representan una de cada cuatro de las actuaciones del Servicio Agrario Galego, que ejecuta en estos momentos cinco limpiezas diarias en Ourense.

Del apartado de sucesos, tres personas eran trasladadas al CHUO tras sufrir una intoxicación por humo en dos incendios domésticos sucedidos en Ourense y Maceda, causados por una batería de móvil y una sartén respectivamente.

En otro orden de cosas, las fuertes lluvias vividas en la ciudad se han cebado especialmente con las Galerías Centrales. Los responsables de los negocios ubicados en ellas buscan una reforma integral del espacio comercial, paralizada por el presidente de la comunidad, Gonzalo Pérez Jácome.

De cara a la provincia, la playa de los franceses, en A Veiga, es la primera de Ourense en recibir una bandera azul.

En cuanto a la información deportiva, repasamos el camino que le queda al Ourense Club de Fútbol para intentar conseguir la salvación en Primera Federación. Además, conoceremos al Reus, rival de Unión Deportiva Ourense en el Playoff de ascenso, de la mano de Raúl Jardiel, exjugador del Arenteiro. Del mundo del motor, Javier Pardo confirmaba su presencia en el Rally de Ourense.

Respecto al tiempo, Meteogalicia reduce al 10% las probabilidades de precipitaciones este miércoles, aunque los cielos permanecerán nublados. Xares, en A Veiga, marcaba la mínima gallega, con 1,3 grados bajo cero, y las máximas rondarán los 21 grados.