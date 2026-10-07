El primer café | Miércoles, 7 de octubre

En el contexto de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez aprueba de nuevo los dos decretos de vivienda, que recuperan las principales medidas de los anteriores, anunciando que el nuevo decreto incorpora 10.000 millones en préstamos para primera vivienda.

El presidente, acusa al PP de "judicializar la política" en lugar de responder a los problemas como hace el Gobierno.

En Ourense, el 74% de los propietarios tiene solo una vivienda, mientras que el 25% posee entre 2 y 5 inmuebles. Cerca de 47.000 propietarios acumulan el 42% del parque inmobiliario.

Hay 200 grandes tenedores con más de 10 viviendas en toda la provincia, que acumulan más de 6.000 propiedades. Una media que supera las 300 viviendas por cabeza.

En el apartado judicial, pugna por una herencia. Dos mujeres acusan a su hermano de quedarse con 200.000 euros de su madre y reclaman también anular los testamentos en los que esta las desheredaba. En otro caso, piden 15 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a la hija de su pareja.

En la sección de educación, Ourense lidera el aumento de matrículas de FP en Galicia con un 7,43 por ciento.

En otro orden de cosas, cae un 13% la venta de vehículos de segunda mano en el mes de septiembre.

Una cifra que golpea especialmente a los vehículos de gasolina y gasóleo, al coincidir con el mes más caro de la historia de los carburantes en Ourense.

Por otro lado, la deuda acumulada del concello de Ourense sólo la superan ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. El plazo para el pago a proveedores se alarga hasta los 119 días.