El primer café | Miércoles, 9 de septiembre

Empieza el curso escolar con menos alumnos de la historia. Se amplía el número de aulas en la provincia pese al cierre de un centro en Taboadela, y los profesores de la enseñanza concertada van a la huelga.

Del apartado judicial, condenada una mujer a 20 meses de prisión y pagar más de 10.000 euros por agredir a su pareja.

En otro orden de cosas, el festival de cine de Ourense presenta sus tres primeras películas de la sección Internacional, con representación de Portugal, Rumanía y Países Bajos.

De cara a la provincia, una ruta de O Xurés, la de las olas del río Mao, en Lobios, opa a ser la mejor ruta senderista de España.

En cuanto a la información deportiva, Víctor Algesí, defensor del Ourense Club de Fútbol, pasa por nuestras páginas. También recibimos a Toms Leimanis, base letón del Club Ourense Baloncesto.