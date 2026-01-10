EL PRIMER CAFÉ | Sábado, 10 de enero

El precio de alquiler en Ourense toca techo desde que existen registros por parte de la Xunta, y además 2025 fue el año donde se vivió un mayor incremento, costando un alquiler una media de 566,4 euros en la provincia, según el observatorio da Vivenda de Galicia.

Del apartado judicial, un hombre será juzgado por amenazar a una testigo protegida por el caso del piso de los horrores en la calle Bonhome.

En otro orden de cosas, La plaza de abastos de Ourense firma su mejor navidad gracias al apoyo vecinal durante las fiestas. Tanto placeros como Concello desean que haya sido la última en las instalaciones temporales de la Alameda.

De cara a la provincia, Xinzo de Limia inicia la cuenta atrás para el entroido más largo de España, con la presentación de su cartel oficial y el programa

En cuanto a la información deportiva, Club Ourense Baloncesto se verá las caras en el Paco Paz frente al Monbus Obradoiro. La jornadanos deja también un choque entre Arenteiro y Lugo, además del desplazamiento del Ourense Club de Fútbol para medirse a la Ponferradina.

Respecto al tiempo, Ourense esquivará hasta el domingo lo peor de la borrasca Goretti, según los modelos de Meteogalicia, con mínimas de 4 grados, y máximas que no superarán los 14.