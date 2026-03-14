El primer café | Sábado, 14 de marzo

La red de parkings de Ourense es una foto de finales de los 90. El 80% de la capacidad subterránea de la ciudad se construyó hace más de dos décadas, y lo que ha venido después han sido parches o aparcamientos vinculados a infraestructuras específicas, como el CHUO o la Estación intermodal. En superficie, son 18.000 plazas que desde el final de la ORA, y en conjunción con el caos urbanístico, transforman en una agonía circular y aparcar en la ciudad.

Del apartado judicial, condenan al Sergas a indemnizar a un paciente que acudió con un golpe en el ojo, y a quien recomendaron un colirio. El herido acabaría perdiendo el órgano.

En otro orden de cosas, 76 estudiantes de bachillerato de nueve centros ourensanos afrontaban en el campus la primera fase de la olimpiada gallega de Química.

De cara a la provincia, el Ministerio da luz verde al primer proyecto de la A-76 entre Requejo y Vilamartín de la Abadía, en León. Una actuación calificada de inminente desde el pasado noviembre.

En cuanto a la información deportiva, la agenda está protagonizada por el choque en el Paco Paz entre Club Ourense Baloncesto y Burgos. Del balompié, el Ourense Club de Fútbol recibe en O Couto al Rácing de Ferrol. Por su parte, el Arenteiro visitará al Zamora.

Respecto al tiempo, nos espera un sábado lluvioso y un domingo más estable, de acuerdo a los modelos de Meteogalicia. La mínima gallega quedaba en Baltar, donde se registraron 1,4 grados bajo cero, y las máximas rondarán los 16 grados.