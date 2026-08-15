El primer café | Sábado, 15 de agosto

La participación de los católicos ha descendido un 5 % en la diócesis desde 2022 y, tras el pico postpandemia, la participación sacramental y las exequias religiosas llevan tres años a la baja. Al mismo tiempo, Ourense cuenta ya con 22 templos evangélicos, además de la presencia de las confesiones adventista, mormona y de los Testigos de Jehová, a quienes se suman más de dos mil musulmanes y algunos emplazamientos budistas.

En el ámbito de sucesos, miles de clientes de R en Ourense están sin Internet ni teléfono fijo desde la noche del jueves por una avería provocada por la coincidencia de dos incendios: uno en una subestación eléctrica de Vigo y otro forestal en Penarrubia (Lugo).

En otro orden de cosas, el Parque Acuático de Monterrei apunta este año a una asistencia récord. Si el año pasado al acabar la temporada estival sumó 80.000 visitantes, este verano podría superar los 120.000 bañistas.

De cara a la provincia, el corazón de la arcilla y la cerámica tradicional late de nuevo con fuerza en Niñodaguia (Xunqueira de Espadanedo). Desde la jornada de ayer y hasta el domingo 16 de agosto, el emblemático Museo de Olería de la localidad se convierte en el epicentro absoluto del XII Encontro de Cacharreiros, una cita ineludible que reúne a decenas de artesanos, estudiosos y devotos de esta ancestral disciplina.

En cuanto a la información deportiva, tres nuevos amistosos de pretemporada para la Unión Deportiva Ourense, el Ourense Club de Fútbol y el Arenteiro marcan la agenda del fin de semana.

Respecto al tiempo, la cuenca del Miño en Ourense y la comarca de Valdeorras permanecerán bajo aviso amarillo por altas temperaturas durante todo el fin de semana, pese a que Meteogalicia prevé que pueden registrarse algunos chubascos débiles. La mínima gallega permanece en Calvos de Randín, con 9,3 grados, y se esperan máximas que ronden los 37 grados.